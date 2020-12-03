Фото: Олег Яровиков В Башкирии чиновников и депутатов обяжут отчитываться о купленных биткоинах Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении законопроект, которым для чиновников и депутатов вводится обязанность отчитываться о сделках по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Данная обязанность будет предусмотрена при подаче сведений о доходах и расходах, она коснется депутатов республиканского парламента, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных гражданских и муниципальных служащих.

«При этом сведения надо будет предоставлять на себя, супругу или супруга и несовершеннолетних детей. Аналогичные требования уже действуют в отношении сделок по приобретению недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций. Отчитываться нужно в тех случаях, когда суммы сделок превышают доход за последние три года», – прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.

«Оборот криптовалют в настоящее время слабо подвержен какому-либо контролю, – сказал Константин Толкачев. – В результате возникает практически неконтролируемый денежный поток большого объема, который способствует развитию теневого сектора экономики и коррупции. Это может иметь крайне неблагоприятные последствия. Целесообразно было бы внедрить систему государственного регулирования финансовых операций с криптовалютой. Это прерогатива федерального центра. Мы же делаем то, что в наших полномочиях, – минимизируем вероятность использования криптовалют в коррупционных схемах на территории нашей республики».

Говоря о мотивах, подтолкнувших депутатов к принятию такой нормы, спикер парламента пояснил, что мера нацелена на минимизацию коррупционных рисков.Ранее Константин Толкачев уже озвучивал инициативу внедрить на федеральном уровне систему государственного регулирования финансовых операций с криптовалютой. Предложение было высказано в Совете законодателей России в присутствии Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.