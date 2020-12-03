Фото: Валерий Шахов Бесконтрольный прием антибиотиков для профилактики COVID-19 крайне опасен - эксперт Фото: Валерий Шахов

Бесконтрольный прием антибиотиков в качестве профилактики от COVID-19 крайне опасен и грозит тяжелыми последствиями для человека, прокомментировал «Башинформу» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Башкирии Дамир Валишин.

Как подчеркнул эксперт, есть четкие показания к назначению антибиотиков.

«COVID-19 – вирусная инфекция, а она антибиотиками не лечится. При коронавирусе есть четкое разграничение, кому можно назначать антибиотик. Антибиотики действуют исключительно на бактерии. Поэтому они назначаются только при присоединении бактериальных осложнений, когда для этого возникают показания, — пояснил Дамир Валишин. — Но почему-то у населения сформировался такой стереотип: как только заболел, сразу, без назначения врача начинают пить антибиотик, хотя это только, наоборот, вредит организму. Влияет на течение заболевания, плюс последствия после такого бесконтрольного применения достаточно серьезные».

Речь, в первую очередь, идет о формировании антибиотикоустойчивых штаммов бактерий, которые позже способны вызвать очень тяжелые болезни.

«У антибиотиков много побочных эффектов — токсическое, аллергическое, вплоть до того, что может развиться анафилактический шок при их использовании без показания, без назначения врача, — добавил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Башкирии. — Поэтому нужно всегда сначала обратиться к врачу, чтобы он поставил правильный диагноз и назначил соответствующее лечение. Надо ведь понять, что лечить и как лечить. А когда наобум, под влиянием страха или паники люди начинают пить антибиотики, то это может закончиться для них очень плачевно».

Коронавирус — это васкулит или поражение сосудов. При COVID-19 развивается поражение именно сосудов.

Населению важно четко объяснить, что при коронавирусе развивается поражение сосудов легких, почек, сердца, мозга, а не пневмония – только тогда и будет понимание, убежден медик.

«Еще раз повторю: COVID-19 — это вирусная инфекция. Она лечится противовирусными препаратами, не антибиотиками. Об этом нужно везде писать и объяснять населению. А у нас основное средство – социальные сети. Кто-то напишет: «Антибиотики пил, мне стало легче, поправился», а остальные верят. В этом большая проблема, на мой взгляд: народ сейчас не слушает врачей, все узнает из соцсетей. Мой совет: обратитесь сначала к врачу. Может, это не коронавирус вообще, а любое другое заболевание начинается. Лечиться без назначения непонятно от чего – очень неразумно», — заключил врач.