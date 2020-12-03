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3 декабря Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

С 3 декабря жители Башкирии могут подписаться на газеты с существенной скидкой

ОБЩЕСТВО

С 3 по 13 декабря жители Башкирии смогут подписаться на газеты и журналы со скидкой до 30%.

Почта России совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки более чем на 1,7 тысячи периодических изданий.

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России или у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

На данный момент в каталоге Почты России содержится 5 тысяч различных изданий. Среди них — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.

Галина Бахшиева
Теги: подписка, Почта России
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