Центр по борьбе со СПИДом Башкирии признан одним из лучших в России

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями признан одним из лучших в России. Минздрав России подвел итоги конкурса «Лучший СПИД-центр» 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом. Победителей определили эксперты и представители НКО на основании представленных заявок. В число лучших также вошли Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИДом и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Санкт -Петербурга.

Ранее сообщалось, что за весь период наблюдения в Башкирии, начиная с 1987 года, лабораторно выявлено 35,5 тысячи ВИЧ-инфицированных. На конец сентября 2020-го число жителей республики с данным диагнозом составило 24,4 тыс. человек.

Смертность от ВИЧ в регионе выросла в 4 раза за последние девять лет. По информации Башстата, в 2010 году смертность от ВИЧ-инфекции составляла 3,8 случаев на 100 тыс. человек, в 2019 -м – 15,7. Средний возраст мужчин и женщин, умерших по этой причине, — 40-41 год.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в январе-сентябре 2020 года в Башкирии зарегистрировано 1 343 случая болезней и бессимптомного статуса, вызванных ВИЧ, — на 1,5% ниже соответствующего периода прошлого года.

Показатель заболеваемости за 9 месяцев текущего года составил 44,5 на 100 тыс. человек населения (январь-сентябрь 2019-го – 45).

В 2019 году от болезней, вызванных ВИЧ, умерло 634 человека: 446 мужчин и 188 женщин. 75% умерших от ВИЧ – городские жители.

Любой человек, у кого возникли вопросы, сомнения, кому необходима консультация, лечение или обследование на ВИЧ, может обратиться в Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (г. Уфа, ул. Кустарная, 18); телефон регистратуры: (347) 246-06-37; сайт www.ufaaids.bashmed.ru).