Учебный год с 1 октября? Общественники Башкирии обсудят проекта федерального закона

Сегодня, 3 декабря, общественники Башкирии обсудят проект федерального закона «О проведении эксперимента по переносу начала учебного года в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, на 1 октября». Онлайн-встреча состоится в 12 часов на платформе Zoom. Среди участников – представители Управления образования администрации Уфы, Министерства образования и науки РБ, Общественного совета при администрации Караидельского района, Общественного совета при министерстве образования и науки РБ, члены Общественной палаты РБ и все желающие.

Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ, по поводу участия в обсуждении необходимо обратиться в аппарат ОП РБ: [email protected] c пометкой «Общественное обсуждение 3 декабря» или по телефону: 280-82-36.

Напомним, предложение перенести начало учебного года в России на октябрь поступило в Госдуму от членов ЛДПР.

Как сообщал ранее «Коммерсантъ», сейчас начало учебного года может переноситься на месяц для учащихся очно-заочной формы обучения и на три месяца — для учеников на заочной форме, сообщается в пояснительной записке. При этом школьники, обучающиеся очно, такой возможности лишены.

Актуальность эксперимента авторы законопроекта объясняют ограничениями из-за COVID-19.

«Эти меры включили в себя не только ограничения на передвижение по стране, на прогулки, но в том числе закрытие детских лагерей, детских спортивных и творческих кружков, детских развлекательных центров. Несомненно, что все детские организации снова откроются, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, однако у детей останется не так много времени от школьных каникул для активного отдыха»,— говорится в пояснительной записке.

Проектом предполагается, что субъекты России будут принимать соответствующие законы, которые позволят принять участие в эксперименте всем школам региона. При этом учебный год будет заканчиваться в соответствии с планом образовательной организации, а государственная аттестация проводиться в срок, установленный Минпросвещения. При разработке законопроекта парламентарии отталкивались от опыта Германии, Испании, США и других иностранных государств.