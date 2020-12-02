Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, администрация Гафурийского района, Vk В Уфе нашелся разыскиваемый 16-летний подросток Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, администрация Гафурийского района, Vk

В Уфе нашелся разыскиваемый 16-летний подросток. Благополучно завершили поиски пропавшего без вести школьника. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте» 2 декабря сообщили о том, что парня нашли живым, с ним все в порядке – без подробностей.

Напомним, подросток ушел из дома 29 ноября и пропал. О его розыске накануне в соцсетях сообщили волонтеры. В полицию от родных поступило соответствующее заявление.