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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирский мед вошел в Топ-10 в последний день голосования конкурса «Вкусы России»

ОБЩЕСТВО
Фото: Минсельхоз РБ

Башкирский мед вошел в Топ-10 в последний день голосования конкурса «Вкусы России» Фото: Минсельхоз РБ

2 декабря — последний день голосования за лучший национальный бренд на конкурсе «Вкусы России». По информации Минсельхоза Башкирии, на данный момент жители страны отдали порядка 900 тысяч голосов.

В Топ-10 на начало дня находились «Сыры Подмосковья», «Бурятские буузы», «Дагестанская баранина», «Посадская коврижка», «Мичуринские яблоки», «Ижевские овощные чипсы», «Балкарские хычины»,«Башкирский мёд», «Пензенский миндаль с травами» и «Ладожские сухари».

«Башкирский мёд» к завершению предпоследнего дня голосования набрал 19 200 голосов и имеет вполне реальные шансы заметно улучшить свои позиции, если подключатся еще не проголосовавшие жители республики.

По общему количеству голосов, отданных за все 26 башкирских брендов, регион находится на втором месте после Подмосковья с 54 тысячами голосов.

ИА «Башинформ»
Теги: Вкусы России, башкирский мед
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