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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии предпринимателям на упрощенной и патентной системах продлили налоговые каникулы

ПОЛИТИКА

В Башкирии предпринимателям на упрощенной и патентной системах налогообложения продлили налоговые каникулы до 2024 года. Соответствующие изменения в региональное законодательство внесены Госсобранием – Курултаем республики. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Преференция распространяется на впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, открывающих бизнес в производственной, социальной, научно-технической сферах и сфере бытовых услуг. По ранее действовавшим нормам льгота должна была прекратиться 1 января 2021 года.

Как подчеркнула глава Госкомитета РБ по предпринимательству Римма Бойцова, во время встреч, в своих обращениях предприниматели чаще всего обращаются к теме снижения налоговой нагрузки, как самой востребованной поддержке от государства в период пандемии.

«Предприниматели часто говорят о налоговых послаблениях, особенно в контексте противодействия распространению коронавируса. Конкретно с этой инициативой мы выходили на уровень руководства республики и предлагали включить ее в третий пакет мер по повышению устойчивости экономики региона, – сказала Бойцова. – Считаю, что решение принято более чем своевременно, и оно особенно актуально сейчас, в текущих условиях».

ИА «Башинформ»
Теги: налоговые каникулы, предприниматели
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