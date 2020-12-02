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В уфимскую детскую больницу №17 поступил новый аппарат МРТ

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав Башкирии

В уфимскую детскую больницу №17 поступил новый аппарат МРТ Фото: Минздрав Башкирии

В городскую детскую клиническую больницу №17 Уфы поступил новый аппарат магнитной резонансной томографии (МРТ). Медицинское оборудование поступило в лечебное учреждение в рамках реализации федерального национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

Накануне в присутствии заместителя министра здравоохранения Башкирии Игоря Засядки аппарат был введен в эксплуатацию. Медтехника отвечает самым высоким требованиям мировых стандартов и уже в ближайшее время позволит проводить исследования маленьким пациентам с высокой достоверностью, выразил уверенность он.

В свою очередь специалисты стационара отмечают, что у них появилась возможность проводить исследования патологических состояний у детей с самого раннего возраста.

Аппарат МРТ позволяет выявить при диагностике малейшие изменения в структуре мягких тканей головы и тела. Кроме того, становится возможным контроль со стороны врача эффективности лечения заболевания нервной системы, онкологических патологий и других заболеваний.

ИА «Башинформ»
Теги: минздрав РБ, МРТ, 17-ая городская детская больница
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