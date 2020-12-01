В Уфе у здания «Башспирта» появилась необычная фотозона с башкирским персонажем

Компания «Башспирт» организовала фотозону с иллюминацией у своего здания накануне новогодних праздников.

Каждый желающий может сфотографироваться с героем, который рассказывает башкирские легенды.

Как пояснили в пресс-службе компании, фотозона создана в целях продвижения нового бренда «Башспирта» — крепкого напитка «Чишмы сидим».

Новый продукт крупнейший российский производитель алкоголя презентовал в ноябре этого года.

Персонажа «Чишмы сидим» придумал уроженец Башкирии, скульптор, художник-карикатурист Камиль Бузыкаев. На этикетке напитка можно считать QR код и послушать историю знаменитого крылатого выражения «Деньги есть — Уфа гуляем. Денег нет – Чишма сидим».

Компания одна из первых в городе украшает фасад своего здания к новогодним праздникам. Кроме того, в 2019 году «Башспирт» победил в конкурсе на лучшее оформление городских территорий к Новому году среди промышленных объектов Кировского района Уфы.

Флагманский магазин алкоголя «Тантана» на улице Ленина, 31 занял первое место среди всех коммерческих объектов города.