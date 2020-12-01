Обновлённый корпус больницы открылся в Салавате









30 ноября в Салавате открылся обновленный корпус многофункциональной больницы. Работы по реконструкции выполнила подрядная организация ООО «Дортрансстрой».

Компания провела работы по ремонту и восстановлению крыши, инженерных сетей и электросилового оборудования. Были усилены конструкции здания и утеплен фасад. Также произведена перепланировка и отделка внутренних помещений.

Входная группа корпуса оборудована пандусом, чтобы машины скорой помощи могли подъезжать без помех.

В шестиэтажном корпусе многофункциональной больницы разместились несколько отделений. На первом этаже находится травматологический пункт и ангиографический комплекс, на втором — отделение паллиативной медицинской помощи.

Третий и четвертый этаж заняли отделения ЛОР и неврологии. Больница включает также первично-сосудистое и неврологическое отделение с палатой интенсивной терапии, и терапевтическое отделение на 30 мест.

Реконструкция больницы стала важным событием для жителей Салавата, так как строительство новой городской больницы начиналось ещё в 1989 году, но было заморожено.

В торжественном мероприятии открытия приняли участие Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин, его первый заместитель Азат Рахматуллин, глава города Салавата Игорь Миронов и главный врач больницы Ильшат Яппаров.

Государственным заказчиком объекта выступило Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.