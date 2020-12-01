Башкирия заняла 8 место по итогам национального чемпионата «Абилимпикс»

По итогам VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Башкирия заняла восьмое место. В копилке республики 2 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей. Годом ранее башкирская команда занимала 11 место.

По информации регионального Минобра, в этом году в финале национального чемпионата Башкортостан представили 30 студентов, 18 школьников и 3 специалиста, которые приняли участие в 34 компетенциях.

В рамках церемонии «Лучшая практика-2020» среди ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО был отмечен Салаватский колледж образования и профессиональных технологий. В рейтинге по результатам мониторинга он занял 2-е место.

В рейтинге по результатам мониторинга базовых профессиональных образовательных организаций Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники занял 8 место.

Финал национального чемпионата проходил с 23 по 29 ноября. В нем приняли участие более 2000 человек из 81 региона страны.

Напомним, Башкирия участвует в «Абилимпиксе» с 2015 года. Это один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов.