Коронавирус в Башкирии: Надо готовиться к массовой вакцинации от COVID-19; еще две смерти
В Башкирию вакцина от коронавируса поступит в начале декабря. Надо готовиться к массовой вакцинации от COVID-19, сказал глава региона.
Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в республике.
Кто чаще болеет. 30 ноября в Башкирии количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 14 264. За сутки выявили 138 новых случаев. Из них 34 – в Уфе, 20 – в Белебеевском районе, 13 – в Бакалинском, по 11 случаев – в Мелеузовском районе и Кумертау, 9 – в Туймазинском районе. Как доложил министр здравоохранения Максим Забелин на совещании в правительстве, 48% заражённых — это люди от 26 до 50 лет, 22% — это категория пациентов от 50 до 60 лет. Из 537 человек, находящихся сейчас в больницах с ковидом, 38 — в тяжелом состоянии, 14 — подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении 1723 человека. Всего справились с болезнью 11 922 зараженных. Внебольничная пневмония выявлена за сутки у 387 человек.
Новые жертвы вируса. По данным Минздрава Башкирии, от коронавирусной инфекции скончалась 57-летняя жительница Караидельского района. Женщина также страдала бронхиальной астмой, сахарным диабетом. Еще у нее были диагностированы гипертоническая болезнь, ожирение, церебральный атеросклероз. 82-м погибшим от ковида в регионе стал 83-летний уфимец. У пожилого мужчины были также гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ожирение.
В целом по России за сутки умерли 368 человек, за весь период пандемии — 39 895. Причем почти 30% смертей из-за коронавируса в стране пришлись на ноябрь — 11 905, следует из данных оперштаба.
Уфимка с лишним весом, диабетом и 100% поражением легких выжила в борьбе с COVID-19. Об этом «Башинформу» рассказал завотделением реанимации 22-й больницы Уфы Рустем Габидуллин, работающий в «красной зоне» ковид-госпиталя. Пациентка старше 60 лет с массой тела за 100 кг и сахарным диабетом поступила в больницу с полным поражением легких. Ее сразу перевели на ИВЛ, провели трахеостомию – в трахею поместили трубочку для прохождения воздуха в дыхательные пути. «У нее практически не было шанса выжить, абсолютно никакого. Но пациентка была настолько позитивно настроенной, настолько веселой, что она прямо зубами вцепилась в жизнь, — рассказывает врач. — Когда она была на аппарате ИВЛ, женщина всегда показывала мне руками сердечко или большой палец — якобы все хорошо, работаем. И она буквально выкарабкалась, мы сняли ее с ИВЛ, состояние стабилизировалось, пациентка присела, заговорила. Когда ее переводили в отделение, мы все ей аплодировали. Сейчас она выписана по выздоровлению», — сообщил Рустем Габидуллин, заметив, что «у наших гормонов радости – эндорфинов и серотонина – похоже, есть не обнаруженный мощный противовирусный эффект».
В ТАСС передали, что 101-летняя итальянка, в детстве переболевшая «испанкой», трижды заразилась и трижды выздоровела после COVID-19.
Более 308 переболевших COVID-19 медработников из РКБ им. Куватова получили страховые выплаты из Фонда соцстрахования. Это около 80% от числа переболевших сотрудников. Также профком больницы из своих средств выделяет для оздоровления по 5000 рублей членам профсоюза, прошедшим амбулаторное лечение от ковида. Отмечается, что уже более 60 сотрудников получили матпомощь.
«Готовимся к принятию вакцины от коронавирусной инфекции. Необходимые места хранения и соблюдения холодовой цепи для вакцины «Спутник V» подготовлены», — доложил 30 ноября на совещании в правительстве глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. По его словам, вакцина от COVID-19 поступит в республику в начале декабря. «Надо потихонечку готовиться к массовой вакцинации от COVID-19», — сказал глава региона Радий Хабиров. Он также сообщил, что небольшая партия вакцины от коронавируса, которая уже использовалась в республике, доказала свою эффективность. «Решение всех наших проблем во многом лежит в вакцинировании от COVID-19», — заключил Хабиров. Также, по его словам, если ситуация с ковидом не будет ухудшаться, школьники в Башкирии смогут выйти на очную учебу до Нового года. К обычному режиму работы в Уфе вернут госпиталь ветеранов войн и корпус 13-й больницы, которые функционировали как ковид-госпитали.
Почти 11 тысяч звонков поступило за две недели в Антиковидный колл-центр Башкирии. Только с 23 по 29 ноября сотрудниками центра обработано более 5 тысяч обращений от жителей республики, сообщила на совещании его руководитель Римма Утяшева. По ее словам, по-прежнему актуальными остаются вопросы амбулаторной медпомощи, оперативность передачи результатов тестов на ковид и лекарственное обеспечение. Чаще всего звонят жители Уфы и Уфимского района, Стерлитамака и Салавата. В Антиковидный колл-центр Башкирии с 8 до 20 часов по номеру в Уфе: 218-19-19 любой может позвонить и получить помощь.
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