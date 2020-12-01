Коронавирус в Башкирии: Надо готовиться к массовой вакцинации от COVID-19; еще две смерти

В Башкирию вакцина от коронавируса поступит в начале декабря. Надо готовиться к массовой вакцинации от COVID-19, сказал глава региона.

Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в республике.

Кто чаще болеет. 30 ноября в Башкирии количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 14 264. За сутки выявили 138 новых случаев. Из них 34 – в Уфе, 20 – в Белебеевском районе, 13 – в Бакалинском, по 11 случаев – в Мелеузовском районе и Кумертау, 9 – в Туймазинском районе. Как доложил министр здравоохранения Максим Забелин на совещании в правительстве, 48% заражённых — это люди от 26 до 50 лет, 22% — это категория пациентов от 50 до 60 лет. Из 537 человек, находящихся сейчас в больницах с ковидом, 38 — в тяжелом состоянии, 14 — подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении 1723 человека. Всего справились с болезнью 11 922 зараженных. Внебольничная пневмония выявлена за сутки у 387 человек.

Новые жертвы вируса. По данным Минздрава Башкирии, от коронавирусной инфекции скончалась 57-летняя жительница Караидельского района. Женщина также страдала бронхиальной астмой, сахарным диабетом. Еще у нее были диагностированы гипертоническая болезнь, ожирение, церебральный атеросклероз. 82-м погибшим от ковида в регионе стал 83-летний уфимец. У пожилого мужчины были также гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ожирение.

В целом по России за сутки умерли 368 человек, за весь период пандемии — 39 895. Причем почти 30% смертей из-за коронавируса в стране пришлись на ноябрь — 11 905, следует из данных оперштаба.

Уфимка с лишним весом, диабетом и 100% поражением легких выжила в борьбе с COVID-19. Об этом «Башинформу» рассказал завотделением реанимации 22-й больницы Уфы Рустем Габидуллин, работающий в «красной зоне» ковид-госпиталя. Пациентка старше 60 лет с массой тела за 100 кг и сахарным диабетом поступила в больницу с полным поражением легких. Ее сразу перевели на ИВЛ, провели трахеостомию – в трахею поместили трубочку для прохождения воздуха в дыхательные пути. «У нее практически не было шанса выжить, абсолютно никакого. Но пациентка была настолько позитивно настроенной, настолько веселой, что она прямо зубами вцепилась в жизнь, — рассказывает врач. — Когда она была на аппарате ИВЛ, женщина всегда показывала мне руками сердечко или большой палец — якобы все хорошо, работаем. И она буквально выкарабкалась, мы сняли ее с ИВЛ, состояние стабилизировалось, пациентка присела, заговорила. Когда ее переводили в отделение, мы все ей аплодировали. Сейчас она выписана по выздоровлению», — сообщил Рустем Габидуллин, заметив, что «у наших гормонов радости – эндорфинов и серотонина – похоже, есть не обнаруженный мощный противовирусный эффект».

В ТАСС передали, что 101-летняя итальянка, в детстве переболевшая «испанкой», трижды заразилась и трижды выздоровела после COVID-19.

Более 308 переболевших COVID-19 медработников из РКБ им. Куватова получили страховые выплаты из Фонда соцстрахования. Это около 80% от числа переболевших сотрудников. Также профком больницы из своих средств выделяет для оздоровления по 5000 рублей членам профсоюза, прошедшим амбулаторное лечение от ковида. Отмечается﻿, что уже более 60 сотрудников получили матпомощь.

«Готовимся к принятию вакцины от коронавирусной инфекции. Необходимые места хранения и соблюдения холодовой цепи для вакцины «Спутник V» подготовлены», — доложил 30 ноября на совещании в правительстве глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. По его словам, вакцина от COVID-19 поступит в республику в начале декабря. «Надо потихонечку готовиться к массовой вакцинации от COVID-19», — сказал глава региона Радий Хабиров. Он также сообщил, что небольшая партия вакцины от коронавируса, которая уже использовалась в республике, доказала свою эффективность. «Решение всех наших проблем во многом лежит в вакцинировании от COVID-19», — заключил Хабиров. Также, по его словам, если ситуация с ковидом не будет ухудшаться, школьники в Башкирии смогут выйти на очную учебу до Нового года. К обычному режиму работы в Уфе вернут госпиталь ветеранов войн и корпус 13-й больницы, которые функционировали как ковид-госпитали.

Почти 11 тысяч звонков поступило за две недели в Антиковидный колл-центр Башкирии. Только с 23 по 29 ноября сотрудниками центра обработано более 5 тысяч обращений от жителей республики, сообщила на совещании его руководитель Римма Утяшева. По ее словам, по-прежнему актуальными остаются вопросы амбулаторной медпомощи, оперативность передачи результатов тестов на ковид и лекарственное обеспечение. Чаще всего звонят жители Уфы и Уфимского района, Стерлитамака и Салавата. В Антиковидный колл-центр Башкирии с 8 до 20 часов по номеру в Уфе: 218-19-19 любой может позвонить и получить помощь.

Что делать COVID-пациентам после выписки из больницы и какие права у пациентов с Covid-19 – здесь и здесь.