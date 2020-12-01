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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Газпром трансгаз Уфа» поддерживает проект по подготовке школьников к поступлению в вуз

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Для старшеклассников региона стартовал образовательный онлайн-фестиваль «Школа инженера», организованный Уфимским государственным нефтяным техническим университетом – опорным вузом ПАО «Газпром».

Мероприятие проходит при поддержке ООО «Газпром трансгаз Уфа» и направлено на подготовку учащихся к поступлению в технический вуз.

В ходе занятий опытные преподаватели УГНТУ познакомят школьников с типовыми и нестандартными методами решения задач единого государственного экзамена по предметам инженерно-технического направления, а также научат рационально применять свои знания для достижения поставленной цели. Кроме того, в рамках обучения ребят ждет знакомство с УГНТУ – одним из ведущих университетов республики.

«Газпром трансгаз Уфа» активно развивает систему непрерывного образования «школа-вуз-производство» для поддержки талантливой молодежи. В партнерстве с основной кузницей кадров газотранспортного предприятия – Уфимским нефтяным университетом – Общество реализует комплекс совместных проектов.

Отдельное внимание уделяется довузовской подготовке. Уже два года на базе Республиканского инженерного лицея-интерната успешно функционирует образовательный проект «Предуниверсарий», в котором обучаются школьники из районов Башкирии. В этом году в инженерном лицее № 83 им. М.С. Пинского УГНТУ приступил к обучению третий набор учащихся «Газпром-класса».

Ирина Зимина
Теги: Газпром, УГНТУ, образование
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