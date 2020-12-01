Житель Башкирии рассказал, как живет с ВИЧ-инфекцией

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. О том, как живут люди с положительным ВИЧ-статусом, читайте в материале информационного агентства «Башинформ».

Уфимец Альберт живет с диагнозом «ВИЧ» почти 20 лет, восемь из них принимает лекарства, сдерживающие развитие вируса.

Сейчас мужчине 45 лет. Впервые ВИЧ у него обнаружили в 2003 году — случайно, при очередном медосмотре.

«Убиваться не стал: поддерживала супруга. Знаю, где и когда заразился, и даже от кого. Это произошло в 2000 году. Никаких внешних проявлений, симптомов не было, поэтому не зацикливался, не лечился. В 2012 году, когда почувствовал, что становится хуже, обратился к врачам. Ко всему прочему обнаружили еще и гепатит С», — рассказывает Альберт.

Его прошлое не было безоблачным: в 14 лет бросил учебу, устроился работать на завод пишущих машин, образование получал в школе рабочей молодежи. Была хорошая зарплата — 120 рублей. Сидел на «игле». Встретил девушку, через полгода отношений женился. Родились двое детей.

«К счастью, ни жена, ни дети не заразились. И от гепатита врачи назначили мне лечение, которое спустя три месяца помогло — вирус в крови уже не обнаруживался», — рассказывает Альберт.

С женой они расстались. Сейчас мужчину поддерживают единомышленники из общественной организации «Позитивная среда» — они проводят встречи, мероприятия, ездят на природу, поддерживают «новичков».

В социальных сетях есть закрытая группа «плюсиков», где собираются ВИЧ-положительные.

«С уверенностью могу сказать, что жизнь после заражения ВИЧ-инфекции есть. У меня появились друзья из Башкирии, из России. Спрашивают совета. Я знаю, что ВИЧ лечится. Главное — вовремя обращаться к врачам, следовать их инструкциям, проходить обследование, принимать терапию. Сейчас я бодрячком. Утром на завтрак каша, потом зарядка. На работе пью таблетки. Правда, скрываю — зачем людям знать лишнее. Есть круг, который в курсе моих событий, они относятся с пониманием», — говорит Альберт.

К сожалению, мужчине пришлось столкнуться и с агрессивной реакцией окружающих. Случайно в разговоре с соседом он признался, что болеет вирусом иммунодефицита человека. Не прошло и недели, как о заболевании узнал весь подъезд.

«Что я испытывал? Пренебрежение, негатив, отвращение. Отношение сразу изменилось. Доходило до того, что соседки протирали ручки дверей после меня. Сейчас смешно, а тогда я чувствовал себя изгоем. Потом вошел в колею, стал помогать им, то деньгами, то ремонтом. Кто продолжал избегать меня — объяснял, что это не заразно», — вздыхает мужчина. Его самая большая мечта — излечиться окончательно, чтобы найти свою вторую половинку.

«Я знаю, что многие знакомые живут с ВИЧ-положительными партнерами. И все у них нормально, растят детей, находят понимание. Надеюсь, что и у меня все будет хорошо», — выразил надежду Альберт.

За весь период наблюдения в Башкирии, начиная с 1987 года, лабораторно выявлено 35,5 тысяч ВИЧ-инфицированных.

На конец сентября 2020-го число живущих с данным диагнозом составило 24,4 тыс. человек.