Фото: depositphotos.com В Башкирии в прошлом году 523 родителя лишены родительских прав Фото: depositphotos.com

В Башкирии в 2019 году 523 родителя лишены родительских прав в отношении 681 ребенка. У 536 детей лишены прав оба родителя или единственный родитель. Об этом сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения региона.

288 человек лишены родительских прав в связи с уклонением от выполнения своих обязанностей, в том числе уклонялись от уплаты алиментов.

112 родителей злоупотребляли своими родительскими правами.

61 родитель лишены прав в связи с хроническим алкоголизмом или наркоманией.

30 родителей отказывались без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций.

Восемь человек пришлось лишить родительских прав из-за жестокого обращения с детьми, в том числе из-за физического или психического насилия над детьми, покушения на их половую неприкосновенность.

В этом году с начала года родительских прав лишены 124 родителя в отношении 154 детей.