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В Башкирии более 12 тысяч детей-сирот, свыше 1000 продолжают находиться в детдомах

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии более 12 тысяч детей-сирот, свыше 1000 продолжают находиться в детдомах Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в настоящее время насчитывается 12 144 ребенка-сироты. Более тысячи из них (1064) – продолжают находиться в интернатных учреждениях региона.

11 080 детей воспитываются в замещающих семьях, сообщила на оперативном совещании в Правительстве региона министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова. По сравнению с концом прошлого года, численность детей-сирот в республике сократилась на 3% или на 341 ребенка.

Только в этом году выявлено 812 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Значительный рост отмечается в Аургазинском, Балтачевском, Белебеевском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Караидельском, Мелеузовском, Нуримановском, Татышлинском районах, городах Сибай и Стерлитамак. Специалисты опеки совместно с органами полиции посещают неблагополучные семьи. Если условия жизни угрожают здоровью ребёнка, из такой семьи его изымают.

В настоящее время сложившаяся сложная эпидемиологическая обстановка не позволяет в полной мере организовать работу по устройству детей-сирот в семьи. Но несмотря на это Башкортостан входит в число лидеров по организации такой работы.

Есть ряд проблем, возникающих при устройстве детей, подчеркнула Ленара Иванова.

Во-первых, почти все потенциальные усыновители хотят брать в семью только малышей. А более половины детей-сирот — старше 14 лет. Мало кто отваживается принять на воспитание ребенка-инвалида. 34% детей в детдомах — с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, у почти 40% детей есть родные братья и сестры, что также становится препятствием, так как по законодательству разделение братьев и сестёр при усыновлении не допускается.

Вице-премьер напомнила, что в целях поддержки граждан, усыновивших детей, с 2011 года в республике усыновителям выплачивается единовременное пособие в размере материнского капитала. В случае усыновления ребенка-инвалида сумма выплаты увеличится на 100 тысяч рублей. За этот период выплату получили на 1583 ребенка, из них на 106 детей-инвалидов. В основном семьи на эти средства улучшают жилищные условия, также направляют на получение образования и лечение.

С введением выплат доля усыновленных детей-инвалидов в общем числе усыновленных выросла в несколько раз. Число усыновленных детей выросло на 19%.

Напомним, что с 1 января 2020 года контроль за переданными полномочиями в отношении опеки над детьми ведет Министерство семьи, труда и социальной защиты населения. Ранее эти функции были закреплены за Министерством образования и науки. Сегодня в ведении Минсемьи находятся 17 из 21 учреждения для детей.

В этом году ведомством внесен ряд изменений в области опеки, сообщила министр семьи и труда. Так, пересмотрен механизм организации бесплатного проезда детей-сирот на общественном транспорте, а именно: уход от единственного перевозчика (которым являлся ГУП «Башавтотранс») к возможности проезда на маршрутах регулярных перевозок с использованием карты «Алга». Все дети-сироты в настоящее время обеспечены картой.

Кроме того, по инициативе приемных родителей и при поддержке главы РБ дети-сироты в возрасте до 3 лет начали получать с июля бесплатную продукцию молочной кухни.

В следующем году планируется рассмотреть вопрос о компенсации стоимости путевки приемным родителям в случае самостоятельного приобретения ими путевок на летний отдых, поскольку на сегодняшний день дети не имеют возможности отдыхать вместе со своими опекунами.

Также вносится ряд поправок в законодательство по выплатам пособий законным представителям детей. Теперь выплаты производятся опекунам не с момента лишения родителя прав, а с момента назначения опеки.

ИА «Башинформ»
Теги: дети-сироты, опека, приемные семьи
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