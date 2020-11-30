Мировое ИТ-сообщество включилось в Rosneft Proppant Check Challenge













В этом году «Роснефть» провела серию ИТ-соревнований для программистов. Марафон нефтяного лидера длился два с половиной месяца и завершился международным конкурсом Rosneft Proppant Check Challenge (RPCC) с онлайн-финалом в столице.

В заключительном соревновании RPCC приняли участие 942 участника (822 команды) из российских и зарубежных компаний и более 35 вузов мира (28 стран). Такой грандиозный охват подтверждает репутацию компании как технологического лидера отрасли!

Михаил Рязанцев, генеральный директор ООО «РН-БашНИПИнефть» (научный институт – организатор Марафона),отметил: «В этом году компания организовала по-настоящему уникальные соревнования, объединившие более 1200 участников. Мероприятие получилось действительно масштабным по охвату и интересным по количеству выданных решений!»

Задача первого соревнования Марафона относилась к разделу машинного обучения, вторая – к робототехнике. Задача, которую решали участники заключительного соревнования, относится к разделу машинного зрения – технологиям обработки изображений и видеопотока. С помощью компьютерных алгоритмов участники по серии фотографий определяли линейные размеры и количество зёрен пропанта.

Команды должны были предоставить решение, которое будет максимально готово для адаптации к мобильным устройствам. (Пропант – специальный гранулированный материал, используемый при проведении гидравлического разрыва пласта (ГРП). Проверка качества гранул пропанта необходима для обеспечения эффективности ГРП – трудоёмкой, высокотехнологичной и дорогой операции для интенсификации нефтедобычи).

Максим Волков, заместитель генерального директора по технологическому развитию и инновациям ООО «РН-БашНИПИнефть», отметил особенности Марафона «Роснефти»: «В этом году в условиях пандемии мы впервые провели все соревнования в онлайн-формате, оперативно среагировав и приняв вызовы современных реалий. Неоспоримым плюсом онлайн-формата стало отсутствие географических границ, соблюдение норм безопасности при проведении мероприятий, возможность следить за трансляциями хакатонов удалённо. Всё это, безусловно, привлекло к марафону большее количество участников и зрителей».

Решение задачи проходило на онлайн-площадке для проведения чемпионатов boosters.pro. В финал вышли 10 команд, которые представили экспертам компании «Роснефть» лучшие решения задачи для персонального компьютера (ПК) и для мобильных телефонов.

Команды, занявшие призовые места за решения для ПК: 1 место – «Randomseed19» (Москва); 2 место – «Andruhn» (Москва); 3 место – «Vzaguski» (Нижний Новгород). Команда, подготовившая лучшее решение для мобильного приложения – «Artem Voronov» (Москва). Номинация «Лучшая презентация» была присуждена команде «Ne_beite» (Иннополис).

В финале RPCC состоялась презентация прототипа мобильного приложения для экспресс-оценки качества пропанта. Генеральный директор «РН-БашНИПИнефть» Михаил Рязанцев продемонстрировал на смартфоне интерфейс прототипа приложения, которое может работать автономно – без постоянного подключения к Интернету. Также в рамках мероприятия были организованы панельные дискуссии экспертов ИТ-сферы на актуальные темы «Управление данными и data science проектами» и «Компьютерное зрение».

Организаторы поздравили победителей двух предыдущих хакатонов Марафона «Роснефти»: «Хакатона трёх городов» и Хакатона для программистов-робототехников. Помимо денежного вознаграждения талантливую молодёжь ждут возможности принять участие в масштабных технологических проектах компании.

Подробности о прошедшем ИТ-Марафоне: https://rn.digital/it2020/final