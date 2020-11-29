Фото: пресс-служба МЧС РБ Операция «Тонкий лед»: спасатели Башкирии предупреждают рыбаков об опасности Фото: пресс-служба МЧС РБ

Спасатели Башкирии в рамках операции «Тонкий лед» провели профилактический рейд по местам массового выхода на лед любителей рыбной ловли на реке Белой — от Монумента Дружбы до карьера микрорайона Сипайлово.

«Проинструктировано более 90 рыбаков, им розданы агитационные и информационные материалы. Также в заливе реки Белой, в районе улицы Пугачева, спасено имущество рыбаков, которое оказалось на отделившейся льдине, предотвращена попытка рыбаков самостоятельно спасти вещи», — проинформировали в пресс-службе МЧС РБ.

Рыбакам напомнили правила нахождения на водных объектах в холодное время года и об опасностях тонкого льда в период активного ледообразования. Инспекторы ГИМС МЧС России также обратили внимание на необходимость иметь с собой средства самоспасения и быть бдительными при движении группами. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду рыбаку, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости – в туман, снегопад и дождь.