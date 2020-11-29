Фото: сайт главы РБ Глава Башкирии поздравил всех мам с их праздником Фото: сайт главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил всех мам с их праздником — с Днем матери.

В России День матери ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В этот день принято поздравлять мам и тех, кто готовится в ближайшее время ими стать.

«Сегодня мы говорим всем мамам слова искренней благодарности за родительскую любовь, мудрость и заботу, добрые наставления. Очень ценим всё, что вы делаете для ваших семей, родных и близких, для нашей республики», — подчеркнул Радий Хабиров и добавил, что в Башкирии всегда почитались семейные традиции, а большая семья с детьми и внуками воспринималась как благословение Всевышнего.

На сегодняшний день в регионе проживают 46 тысяч многодетных семей. По этому показателю Башкирия в числе регионов-лидеров Приволжского федерального округа.

«От души благодарим мам, воспитывающих детей с особенностями здоровья, согревающих заботой приёмных детей, вырастивших достойных сынов – мужественных защитников Отечества. Выражаем глубокую признательность нашим дорогим женщинам-ветеранам, которые сейчас вынуждены больше времени проводить дома. Мы со своей стороны помогаем им сохранять здоровье и бодрость духа».

Как отметил глава Башкирии, республика также знаменита замечательными женщинами – педагогами, учёными, врачами, деятелями искусств, предпринимателями, труженицами самых разных отраслей.

«И всё же, в первую очередь, вы – мамы. Большое спасибо вам за каждодневную работу, терпение и любовь, — поблагодарил Радий Хабиров. — Мы будем целенаправленно продолжать государственную политику по защите материнства и детства».

На данный момент в Башкирии насчитывается более 30 видов пособий и мер социальной поддержки для семей с детьми.

На особом контроле — строительство детских садов, школ, больниц, физкультурно-оздоровительных центров и домов культуры, благоустройство парков и скверов.

«Мы вместе создаём доброжелательную и комфортную для мам и детей среду, работаем для того, чтобы весь Башкортостан стал территорией женского, материнского счастья», — резюмировал глава республики.