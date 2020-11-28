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28 ноября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На Советской площади в Уфе высадили ели-крупномеры вместо снесенных старых лип

ПОЛИТИКА
Фото: glavarb.ru

На Советской площади в Уфе высадили ели-крупномеры вместо снесенных старых лип Фото: glavarb.ru

На Советской площади в Уфе высадили ели-крупномеры вместо снесенных старых лип. 28 ноября ход реконструкции объекта вновь проинспектировал глава Башкирии Радий Хабиров. На площади будет установлен памятник командиру легендарной 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии, Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Реконструкцию площади планируют завершить до конца 2020 года. Здесь подготовили основание для будущего памятника. Выполнили монтаж подземных инженерных сооружений фонтана, провели его гидравлические испытания. Начали подготовку основания ливневых лотков.

Перед сквером Башгоспедуниверситета имени Акмуллы демонтировали старую брусчатку. Продолжается устройство декоративного освещения деревьев. Перед музыкальной школой установили декоративные опоры освещения. Обустроили пешеходные дорожки.

Здесь мы сажаем ели, потому что жители Уфы очень переживали за срубленные старые липы, – сказал Радий Хабиров. – Советская площадь будет по-настоящему монументальной. Все мы будем ей гордиться, любить, приходить сюда с детьми. И понимать величие этого места – ведь именно здесь в марте 1942 года генералу Шаймуратову вручили Красное Знамя. И то, что здесь была автомобильная стоянка, считаю оскорблением памяти наших предков.

ИА «Башинформ»
Теги: Советская площадь, реконструкция, Радий Хабиров
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