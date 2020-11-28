Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.85 ↑

EUR 90.46 ↓

28 ноября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Озвучено новое расписание проведения итогового сочинения для выпускников

ОБЩЕСТВО

Рособрнадзор утвердил новое расписание проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году. Согласно приказу, основным днем проведения итогового сочинения (изложения) станет 5 апреля 2021 года. Также учащиеся смогут написать итоговую работу в дополнительные дни – 21 апреля и 5 мая 2021 года.

Писать сочинение в дополнительные сроки могут выпускники, получившие за сочинение «незачет», либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

ИА «Башинформ»
Теги: выпускники, итоговое сочинение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе скончалась молодой ученый, эпосовед Гульнар Юлдыбаева
В Уфе скончалась молодой ученый, эпосовед Гульнар Юлдыбаева. Ей было всего 43 года. Как сообщили ее коллеги, причиной могли стать осложнения на сердце из
Дистанционное обучение для школьников Башкирии продлили до 6 декабря
Сегодня на заседании республиканского оперативного штаба было принято решение о продлении дистанционного обучения для школьников 6-10 классов до 6 декабр
Центральной библиотеке Белорецкого района присвоили имя поэтессы Нины Зиминой
Централизованной библиотечной системе Белорецкого района Башкортостана присвоили имя поэтессы Нины Николаевны Зиминой. Соответствующее постановление прав
В число лидеров рейтинга лучших интернет-банков для бизнеса снова вошёл Ак Барс Банк
Аналитическое агентство Markswebb представило результаты рейтинга Business Internet Banking Rank 2020. Интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв занял 2-е м
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть