Озвучено новое расписание проведения итогового сочинения для выпускников

Рособрнадзор утвердил новое расписание проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году. Согласно приказу, основным днем проведения итогового сочинения (изложения) станет 5 апреля 2021 года. Также учащиеся смогут написать итоговую работу в дополнительные дни – 21 апреля и 5 мая 2021 года.

Писать сочинение в дополнительные сроки могут выпускники, получившие за сочинение «незачет», либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.