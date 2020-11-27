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В детсаду в Стерлибашево открыли новую ясельную группу

ОБЩЕСТВО
Фото: Стерлибашевский район

Фото: Стерлибашевский район

В детсаду №1 райцентра Стерлибашево открылась новая ясельная группа на 15 мест. 13 из них уже заняты, группа начнет принимать воспитанников с 1 декабря. Ясли открыты накануне Дня матери, в рамках программы «Содействие занятости женщин» нацпроекта «Демография».

Как рассказали в муниципалитете, для яслей выделили помещение, провели в нем капитальный ремонт: обновили входные группы, утеплили пол, заново оштукатурили стены. Группа имеет отдельный вход с пандусом для колясок, новый санузел, специально рассчитанный для самых маленьких детей. В группе предусмотрены бойлеры для бесперебойной подачи теплой воды. Приобретена новая мебель, закуплены красивые игрушки и игры.

ИА «Башинформ»
Теги: ясли, нацпроект
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