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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии проведут горячую линию для женщин, пострадавших от семейного насилия

ОБЩЕСТВО
Фото: cdn24.img.ria.ru

В Башкирии проведут горячую линию для женщин, пострадавших от семейного насилия Фото: cdn24.img.ria.ru

В понедельник, 30 ноября, для жительниц Башкирии, пострадавших от семейного насилия, состоится горячая линия. Звонки принимаются с 11.00 до 14.00 на номер психологической поддержки родителей: 8-800-347-50-00.

С женщинами будут говорить психологи Республиканского ресурсного центра «Семья» и специалисты кризисного центра «Мухаббат». Все звонки анонимные и бесплатные.

ИА «Башинформ»
Теги: горячая линия, домашнее насилие
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