Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.45 ↓

EUR 90.02 ↓

27 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкортостан в 2020 году занял 5 место по объему финансирования президентскими грантами

ОБЩЕСТВО

По результатам подведения итогов конкурсов президентских грантов в 2020 году НКО Приволжского федерального округа заняли первое место по объему финансирования поддержанных проектов среди федеральных округов России. В течение года общественные организации ПФО получили 1 миллиард 584 миллиона 80 тысяч рублей по итогам трех конкурсов президентских грантов — это почти в два раза больше, чем в 2017 году.

По информации Ресурсного центра НКО аппарата региональной Общественной палаты, Башкортостан в этом списке на пятом месте. НКО республики привлекли 163,7 миллионов рублей за текущий год. Всего по итогам трех конкурсов президентских грантов 2020 года от нашего региона победило 158 проектов.

Наибольшее количество победивших НКО – в Самарской области (объем финансирования 250 миллионов 400 тысяч), второе место — Татарстан (на сумму 223 миллиона 50 тысяч рублей), третье место — Нижегородская область (сумма финансирования почти 185 миллионов рублей), четверку замыкает Пермская область (179,7 миллионов рублей). Следом за Башкортостаном – Удмуртия (101,43 миллиона рублей) и Пенза ( 92 миллиона привлеченных федеральных средств).

Добавим, что с 2017 года в 2,6 раза больше городов и районов Башкирии стали выигрывать президентские гранты. Если в 2017 году НКО из 14 муниципалитетов Башкирии стали победителями конкурсов Фонда президентских грантов, то в 2020 году уже — из 36 городов и районов Башкирии.

Топ-3 традиционных лидеров — муниципальных образований Башкортостана по количеству победителей конкурса президентских грантов стали: Уфа (до 32 победителей за конкурс), Стерлитамак (до шести победителей за конкурс), Сибай (до четырех победителей за конкурс).

По данным аналитики Ресурсного центра НКО, с 2015 года в 7,5 раз увеличилось количество проектов-победителей от Башкортостана, и в 5 раз увеличилась сумма выигранных средств. Общий объем выделенных средств на поддержку грантов главы государства в 2020 году составил 10 миллиардов 650 миллионов 240 тысяч рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2017 году.

По мнению Евгении Вербы, директора ассоциации НКО «Служение», координирующей работу сети ресурсных центров СО НКО ПФО, «НКО Приволжья регулярно входят в Топ-100 лучших проектов. Растет и количество заявок, и качество реализуемых инициатив, и охват социально незащищенных категорий населения. Думаю, что этому во многом способствует сеть ресурсных организаций для НКО Приволжья. Сегодня 25 таких организаций, они работают во всех 14 субъектах округа».

Напомним, Фонд президентских грантов завершил прием заявок на участие в очередном конкурсе в 2021 году. На первый конкурс подано 10 063 проекта, в настоящее время проводится независимая экспертиза. Следующий конкурс президентских грантов стартует 1 февраля 2021 года. Ресурсный центр НКО традиционно будет проводить информационно-консультационные мероприятия для участников конкурса от Башкортостана на безвозмездной основе. Подробная информация будет размещена на сайте Общественной палаты республики.

ИА «Башинформ»
Теги: Общественная палата РБ, гранты президента РФ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе скончалась молодой ученый, эпосовед Гульнар Юлдыбаева
В Уфе скончалась молодой ученый, эпосовед Гульнар Юлдыбаева. Ей было всего 43 года. Как сообщили ее коллеги, причиной могли стать осложнения на сердце из
Центральной библиотеке Белорецкого района присвоили имя поэтессы Нины Зиминой
Централизованной библиотечной системе Белорецкого района Башкортостана присвоили имя поэтессы Нины Николаевны Зиминой. Соответствующее постановление прав
Госдума отклонила предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем
Госдума на пленарном заседании 26 ноября отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем, сообщают федеральные СМИ. До
В МВД Башкирии произошли кадровые изменения
В МВД Башкирии произошли кадровые изменения. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника в правоохранительных органах, на должность заместителя
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть