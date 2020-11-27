Башкортостан в 2020 году занял 5 место по объему финансирования президентскими грантами

По результатам подведения итогов конкурсов президентских грантов в 2020 году НКО Приволжского федерального округа заняли первое место по объему финансирования поддержанных проектов среди федеральных округов России. В течение года общественные организации ПФО получили 1 миллиард 584 миллиона 80 тысяч рублей по итогам трех конкурсов президентских грантов — это почти в два раза больше, чем в 2017 году.

По информации Ресурсного центра НКО аппарата региональной Общественной палаты, Башкортостан в этом списке на пятом месте. НКО республики привлекли 163,7 миллионов рублей за текущий год. Всего по итогам трех конкурсов президентских грантов 2020 года от нашего региона победило 158 проектов.

Наибольшее количество победивших НКО – в Самарской области (объем финансирования 250 миллионов 400 тысяч), второе место — Татарстан (на сумму 223 миллиона 50 тысяч рублей), третье место — Нижегородская область (сумма финансирования почти 185 миллионов рублей), четверку замыкает Пермская область (179,7 миллионов рублей). Следом за Башкортостаном – Удмуртия (101,43 миллиона рублей) и Пенза ( 92 миллиона привлеченных федеральных средств).

Добавим, что с 2017 года в 2,6 раза больше городов и районов Башкирии стали выигрывать президентские гранты. Если в 2017 году НКО из 14 муниципалитетов Башкирии стали победителями конкурсов Фонда президентских грантов, то в 2020 году уже — из 36 городов и районов Башкирии.

Топ-3 традиционных лидеров — муниципальных образований Башкортостана по количеству победителей конкурса президентских грантов стали: Уфа (до 32 победителей за конкурс), Стерлитамак (до шести победителей за конкурс), Сибай (до четырех победителей за конкурс).

По данным аналитики Ресурсного центра НКО, с 2015 года в 7,5 раз увеличилось количество проектов-победителей от Башкортостана, и в 5 раз увеличилась сумма выигранных средств. Общий объем выделенных средств на поддержку грантов главы государства в 2020 году составил 10 миллиардов 650 миллионов 240 тысяч рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2017 году.

По мнению Евгении Вербы, директора ассоциации НКО «Служение», координирующей работу сети ресурсных центров СО НКО ПФО, «НКО Приволжья регулярно входят в Топ-100 лучших проектов. Растет и количество заявок, и качество реализуемых инициатив, и охват социально незащищенных категорий населения. Думаю, что этому во многом способствует сеть ресурсных организаций для НКО Приволжья. Сегодня 25 таких организаций, они работают во всех 14 субъектах округа».

Напомним, Фонд президентских грантов завершил прием заявок на участие в очередном конкурсе в 2021 году. На первый конкурс подано 10 063 проекта, в настоящее время проводится независимая экспертиза. Следующий конкурс президентских грантов стартует 1 февраля 2021 года. Ресурсный центр НКО традиционно будет проводить информационно-консультационные мероприятия для участников конкурса от Башкортостана на безвозмездной основе. Подробная информация будет размещена на сайте Общественной палаты республики.