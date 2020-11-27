Как понять, что с легкими начались проблемы – мнение врача
Как понять, что с легкими начались проблемы – мнение врача Фото: Ксения Калинина
Чтобы не простаивать очереди на КТ и рентген-обследование, врачи рекомендуют в домашних условиях использовать специальный прибор для измерения сатурации кислорода в крови. С его помощью, уверены эксперты, можно понять, что с легкими начались проблемы. Когда следует бить тревогу, агентству «Башинформ» пояснил врач, работающий с COVID-пациентами в «красной зоне» уфимской больницы скорой медпомощи №22, Рустем Габидуллин.
«В домашних условиях поможет прибор пульсоксиметр. С его помощью измеряется сатурация кислорода в крови. В норме у человека должно быть не менее 95 процентов. Если человек находится в состоянии покоя, сидит, дышит, а сатурация меньше 95 процентов, это может означать, что уже есть проблемы с легкими», — сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии.
Есть и бытовой способ проверки.
«Если вы ранее спокойно поднимались на третий этаж, а сейчас на втором этаже ощущаете появление одышки, которой не было на прошлой неделе, в прошлом месяце, то это повод задуматься», — добавил медик.