Школьники из Башкирии смогут участвовать в программе по сохранению редких животных

На сайте проекта «Поколение М» дети от шести до 14 лет могут пройти образовательную программу по изучению редких видов животных и выиграть поездку в Московский зоопарк.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

Организаторами творческо-образовательной программы по экологии для школьников выступили «МТС» и Московский зоопарк.

В рамках курса школьники узнают об уникальных особенностях разных видов животных, научатся организовывать комфортные условия их жизни, создадут картины и поделки на тему экологии.

Победители приедут в Московский зоопарк на научно-практический курс. Они познакомятся с историей зоопарка, встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, научными сотрудниками. Также ребята побывают «за кулисами» Московского зоопарка: вместе с кипером – сотрудником по уходу за животными они приготовят обед по специальному рациону для своего любимого животного.

«Поколение М» — это важный проект, который позволяет проявить себя независимо от того, где человек находится. Он дает возможность творческой реализации не только детям из столицы, но и отдаленных регионов. Я очень рад, что школьники из Башкортостана смогут принять участие в эко-программе по сохранению редких животных. Я уверен, что нынешнее подрастающее поколение становится драйвером экоосознанности. Молодёжь стала более внимательной, более осознанной в отношении к окружающему миру», — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк .

«Экологическая ситуация в стране и мире может измениться, если мы будем вместе работать над образованием подрастающего поколения, если мы будем формировать правильное мироощущение и уважительное отношение ко всему живому», — прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа компании МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие.

Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.

О «Московском зоопарке»

В коллекции зоопарка находятся редкие и исчезающие виды животных, проводится восстановление их популяции в неволе. Зоопарк организует лекционные, образовательные программы, участвует в экологических проектах.