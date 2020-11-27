На песню Земфиры сняли клип для фонда «Подари жизнь»

Благотворительный фонд «Подари жизнь» в четверг представил видеоклип на песню Земфиры «Хочешь?».

Композиция созвучна идее организации и говорит о готовности сделать все ради жизни близкого человека, передает ТАСС слова учредителя фонда, актрисы Чулпан Хаматовой.

«Эта песня очень подходит нам по смыслу. Идея в том, что взрослые готовы сделать, что угодно, чтобы жили дети», — сказала она.

По словам Хаматовой, ролик открывает творческий подход к освещению социальных проблем.

«В благотворительной сфере не принято обращать внимание на метафорическое изложение проблемы. Кажется, что сам социальный посыл исчерпывающий, и можно не искать нового языка и новых решений. Это так, но нам в фонде хочется задать новую дорогу восприятия социальных проблем. Это может и должно быть связано с творчеством, должны находиться талантливые люди, которые могут переосмыслить проблему», — отметила актриса.

Над видео работали режиссер Евгений Морозов и оператор Владислав Опельянц. Певица Земфира дала разрешение на использование композиции 2000 года.

Клип рассказывает о детях, которые сражаются со своим главным врагом — онкологией. Они бегут из темного леса, символизирующего сложное лечение, скрываются от вязкого тумана, олицетворяющего болезнь. По дороге им встречаются неравнодушные люди. В финале клипа почти все дети добираются домой, к обычной жизни, к родителям и любимой собаке.

«Идея, предложенная режиссером Женей Морозовым, — возвращение детей домой — работает сразу в другом регистре. Чувство жалости — очень важное, наверное, основополагающее чувство, но иногда его недостаточно, потому что у многих людей оно вызывает чувство вины перед теми, кто нуждается в помощи. Нам хотелось чувство жалости переформатировать в другое ощущение — что надо протянуть руку. Эти дети — бойцы, но без нас им не справиться», — сказала Хаматова.

После релиза клипа на странице фан-клуба Земфиры, поклонники отметили, что никогда не воспринимали композицию «Хочешь» в этом ключе.

«Вывернули всю душу наизнанку. Я физически ощутила родительскую боль», «Эта песня приобрела для меня новый смысл... похоже, она всегда была об этом», — пишут фанаты.