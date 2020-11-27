Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.45 ↓

EUR 90.02 ↓

27 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На песню Земфиры сняли клип для фонда «Подари жизнь»

ОБЩЕСТВО

Благотворительный фонд «Подари жизнь» в четверг представил видеоклип на песню Земфиры «Хочешь?».

Композиция созвучна идее организации и говорит о готовности сделать все ради жизни близкого человека, передает ТАСС слова учредителя фонда, актрисы Чулпан Хаматовой.

«Эта песня очень подходит нам по смыслу. Идея в том, что взрослые готовы сделать, что угодно, чтобы жили дети», — сказала она.

По словам Хаматовой, ролик открывает творческий подход к освещению социальных проблем.

«В благотворительной сфере не принято обращать внимание на метафорическое изложение проблемы. Кажется, что сам социальный посыл исчерпывающий, и можно не искать нового языка и новых решений. Это так, но нам в фонде хочется задать новую дорогу восприятия социальных проблем. Это может и должно быть связано с творчеством, должны находиться талантливые люди, которые могут переосмыслить проблему», — отметила актриса.

Над видео работали режиссер Евгений Морозов и оператор Владислав Опельянц. Певица Земфира дала разрешение на использование композиции 2000 года.

Клип рассказывает о детях, которые сражаются со своим главным врагом — онкологией. Они бегут из темного леса, символизирующего сложное лечение, скрываются от вязкого тумана, олицетворяющего болезнь. По дороге им встречаются неравнодушные люди. В финале клипа почти все дети добираются домой, к обычной жизни, к родителям и любимой собаке.

«Идея, предложенная режиссером Женей Морозовым, — возвращение детей домой — работает сразу в другом регистре. Чувство жалости — очень важное, наверное, основополагающее чувство, но иногда его недостаточно, потому что у многих людей оно вызывает чувство вины перед теми, кто нуждается в помощи. Нам хотелось чувство жалости переформатировать в другое ощущение — что надо протянуть руку. Эти дети — бойцы, но без нас им не справиться», — сказала Хаматова.

После релиза клипа на странице фан-клуба Земфиры, поклонники отметили, что никогда не воспринимали композицию «Хочешь» в этом ключе.

«Вывернули всю душу наизнанку. Я физически ощутила родительскую боль», «Эта песня приобрела для меня новый смысл... похоже, она всегда была об этом», — пишут фанаты.

ИА «Башинформ»
Теги: Земфира Рамазанова, благотворительность
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Госдума отклонила предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем
Госдума на пленарном заседании 26 ноября отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем, сообщают федеральные СМИ. До
В МВД Башкирии произошли кадровые изменения
В МВД Башкирии произошли кадровые изменения. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника в правоохранительных органах, на должность заместителя
В Башкирии приятное знакомство в соцсетях привело к шантажу интимными данными
В Белорецком районе Башкирии в полицию с заявлением обратился 25-летний парень. Он рассказал, что познакомился в соцсетях с молодой девушкой. Новая подру
На трассе Уфа - Оренбург в Башкирии один человек погиб при странном ДТП
Странное ДТП зарегистрировано в Стерлитамакском районе Башкирии вечером 25 ноября. Там при трагических обстоятельствах погиб человек. По уточнённым данн
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть