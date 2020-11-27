Фото: Валерий Шахов В Уфе дедушка-баянист собрал за сутки 175 тысяч рублей для детей из дома малютки Фото: Валерий Шахов

Уфимец Юрий Иванов за 10 лет игры на баяне возле торгового дома «Тополя» установил личный рекорд. За сутки дедушка собрал более 175 тысяч рублей, сообщил в социальных сетях журналист Радмир Азнабаев. Средства еще продолжают поступать и сейчас на банковской карте музыканта-самоучки порядка 200 тысяч.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 70-летний Юрий Иванов, сам выросший в детском доме, собирает деньги игрой на баяне для детей из дома малютки. В последний раз Юрий Иванович запланировал купить и подарить малышам настольный хоккей. По всей видимости, мечта осуществится, и не раз.