Исторический центр Уфы теряет свой облик и становится неинтересен - эксперт

В Уфе снесли дом 72/2 по улице Октябрьской революции. Архитекторы и неравнодушные горожане высказались резко против этого решения.

В частности, по мнению члена СПЧ при главе Башкирии Кристины Абрамичевой, улица Большая Казанская (дореволюционное название) должна бы быть сохранена в том виде, как есть сейчас, без «прореживания», ведь тогда просто не будет общего архитектурного ансамбля, на котором можно развивать туристическую зону.

«Некоторое время назад в СМИ активно распространялась программа перезагрузки Уфы до 2024 года, разработанная Московским центром урбанистики — согласно ей, улица Октябрьской революции должна была стать главной прогулочной зоной в историческом центре города и это абсолютно отвечало чаяниям многих горожан. В выходные на ней начали снос — это неважно, что дом 72/2 не входит в реестр памятников, важно, что он один из многих красивых уникальных домов с резными наличниками, создающий единую историческую среду на этой улице. Есть информация, что теперь на его месте планируется очередная высотка. Как все это соотносится с изначальными планами властей по созданию туристической зоны?», — говорит Абрамичева.

По ее словам, исторический центр города и так почти утратил свой исторический облик и туристическую привлекательность. Поэтому работы, направленные сейчас на благоустройство уфимской набережной, должны включать в единый комплекс, в первую очередь, ул. Октябрьской революции — одну из первых улиц города в этой части.

«Но проект единого комплекса еще в стадии разработки, еще не было обещанного согласования с общественностью и творческими организациями республики, а историческая застройка улицы Октябрьской революции уже несет потери: безо всяких оснований и серьезных обоснований снесен первый и, боюсь, не последний дом. Общественность не намерена мириться с этой ситуацией и в ближайшее время на имя Главы республики будут направлены соответствующие письма, подписанные архитекторами, историками и краеведами города, с требованием объявить мораторий на снос домов по улице Октябрьской революции», — сказала Кристина Абрамичева.