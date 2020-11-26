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Уфу спасают от гололёда: улицы столицы обрабатывают материалом четвёртого класса опасности

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Уфу спасают от гололёда: улицы столицы обрабатывают материалом четвёртого класса опасности Фото: администрация Уфы

Уфу от гололёда спасают 413 единиц техники, из 703 имеющихся в автопарке столицы Башкирии. Коммунальщики применяют специальные противогололёдные материалы из минеральных компонентов. По словам замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства города Марата Муллаянова, он относится к четвертому классу опасности по воздействию на организм человека, то есть самому низкому.

«Для обработки дорог, тротуаров, подходов к жилым домам и других территорий заготовлено 3 500 тонн противогололедного материала. В настоящий момент заключены муниципальные контракты на дополнительную поставку, — сообщил чиновник. – Компоненты материала полностью растворяются в воде, поэтому на дорогах не появляется дополнительной грязи».

Помимо техники снег убирают еще 730 дворников. С основных пассажиробразующих магистралей города снег вывозится на полигоны, расположенные во всех районах города.

ИА «Башинформ»
Теги: гололёд, ЖКХ
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