Фото: Олег Яровиков Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об удаленной работе Фото: Олег Яровиков

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который упрощает процедуру перевода сотрудников на дистанционную работу. Уже сегодня, 26 ноября, депутаты рассмотрят его в третьем чтении. Документ, необходимость которого возникла из-за пандемии COVID-19, внесли на рассмотрение председатель парламента Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа других депутатов и сенаторов.

«Российское трудовое законодательство оказалось неготовым к массовому переводу работников на удаленный режим работы», — отмечают законодатели в пояснительной записке. Изменения в случае их принятия должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Депутат Госдумы РФ от Башкирии Зугура Рахматуллина рассказала «Башинформу» о самых значительных нововведениях в трудовое законодательство.

По ее словам, согласно законопроекту трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником своих трудовых функций дистанционно на постоянной основе или временно (на срок не более 6 месяцев), также возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте.

Законопроектом также определены:

— Временный перевод работника на «дистанцию» без его согласия. Здесь речь идет о катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях, а также любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

— Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты.

— При переводе на «удаленку» работник обеспечивается работодателем необходимым оборудованием, при использовании своей техники его расходы компенсируются в порядке и размерах, утвержденных локальным актом.

— Оплата командировок дистанционным работникам.

— Основания для увольнения сотрудников (в частности, они не могут быть уволены за прогул). Договор с дистанционным работником расторгается, если он не выходит на связь с работодателем без уважительной причины более двух рабочих дней.