Фото: Мирон Доровских Известный адвокат: «Многие были шокированы оправдательным приговором в отношении Гурьева» Фото: Мирон Доровских

Известный адвокат Рафик Дусалиев прокомментировал на своей странице в «Фейсбуке» оправдательный приговор Кировского районного суда в отношении экс-главы Минзема Башкирии, бывшего вице-премьера Правительства РБ Евгения Гурьева. Он признался, что для многих это стало шоком.

«Никакого мошенничества, только ловкость рук? На мой взгляд, это незаконный приговор, о чем свидетельствуют хронология событий и цепочка сделок, которые привели Гурьева на скамью подсудимых, — написал адвокат. — Считаю, все решения правительственных чиновников, заинтересованных лиц и их сделки преследовали одну цель – избежать торгов по продаже государственной собственности. Сами решайте, где бы вы купили квартиру? На Уфимском шоссе с видом на Промзону, с торчащими заводскими трубами Черниковки. Или на улице Софьи Перовской, на одном из семи холмов города с прекрасным открывающимся пейзажем, видом на Белую, на мост. Вышел из дома, через 10 минут в центре города. Соответственно, цена квадратного метра жилья намного выше. По этой причине это абсолютно коррупционная сделка».

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в ноябре 2015 года министр, минуя конкурсные процедуры, организовал реализацию компании «Группа компаний СУ-10» двух земельных участков на улице Менделеева в Уфе за 50 процентов от их кадастровой стоимости. Как отметили ранее в прокуратуре, Минземимущества региона не имело прав распоряжаться этими участками, так как они относились к компетенции мэрии Уфы. После этого «Группа компаний СУ-10» зарегистрировала право собственности на землю. В итоге бюджету муниципалитета был нанесен ущерб на сумму 52,7 млн рублей.

Также, по данным республиканского Следственного комитета, в мае 2018 года чиновник без процедуры проведения торгов согласовал мену складского помещения Башкирского государственного театра оперы и балета с производственной базой, принадлежащей компании «Уфа-Инвест». За счет этой сделки фирма стала собственником складского комплекса на улице Софьи Перовской в Уфе. В сентябре 2018 года министерство продало этот участок «Уфа-Инвест» за 22 млн рублей благодаря расположению на нем объектов недвижимости, находящихся в собственности компании. При этом помещения находились в аварийном состоянии и их нельзя было использовать по назначению. Коммерческая фирма изменила вид разрешенного использования земельного участка на «Многоквартирные многоэтажные жилые дома» и в октябре 2018 года продала этот участок и производственную базу ООО «Фирма СУ-10». В результате незаконного отчуждения земельного участка причинен ущерб республиканскому бюджету в размере более 518 млн рублей.

Евгений Гурьев с самого начала свою вину во вменяемых преступлениях не признавал.