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Общественник об оправдательном приговоре Гурьеву: «Коррупционеры зарыдали от счастья»

ПОЛИТИКА
Фото: Ксения Калинина

Общественник об оправдательном приговоре Гурьеву: «Коррупционеры зарыдали от счастья» Фото: Ксения Калинина

Общественный деятель Азамат Галин высказал свою позицию по поводу оправдательного приговора Кировского районного суда Уфы в отношении Евгения Гурьева. По версии следствия, бывший вице-премьер — министр земельных и имущественных отношений РБ превысил должностные полномочия при продаже земельных участков по цене вдвое ниже их кадастровой стоимости. Однако судом было установлено, что Гурьев действовал в пределах своих полномочий и его действия не противоречили требованиям законодательства.

«Приговор я считаю абсолютно неправосудным. Дело в том, что, кто не знает, еще в 2019 году Верховный суд России признал незаконным отчуждение из госсобственности зданий и земельных участков в центре Уфы и в Уфимском районе стоимостью свыше 100 млн рублей﻿. Решение суда уже есть. Казалось бы, Кировский районный суд при рассмотрении данного дела должен был учесть то обстоятельство, что Верховный суд ранее вынес решение о том, что эти сделки незаконны. Я, как и многие остальные, ожидал, что будет вынесен обвинительный приговор, ожидали его в том числе прокуратура и следствие», — сказал Азамат Галин.

По его словам, от того, что накануне произошло в Кировском районном суде, «коррупционеры зарыдали от счастья».

«На мой взгляд, создается довольно опасный прецедент, когда, оказывается, незаконно можно отчуждать государственную собственность, незаконно, по своему усмотрению, распоряжаться ею, а затем будет вынесен оправдательный приговор. Мы должны единодушно высказаться относительно неправосудности этого приговора – это важно, чтобы не было таких прецедентов. Я сторонник жестких мер в отношении людей, которые причиняют ущерб бюджету. Считаю, что срока давности по таким преступлениям не существует, — добавил собеседник. — Скажу простую вещь: если бы студенты юрфака на зачете позволили допустить саму мысль о том, что при наличии подтвержденных судом обстоятельств человека признали невиновным, их бы исключили. Преподаватель даже не стал бы разговаривать с такими студентами».

Спикер уверен, что многие сейчас ждут того момента, когда приговор будет опубликован, чтобы можно было провести объективный анализ документа.

«Бывает, некоторые процессы могут быть политизированными, но в данной ситуации были очевидны признаки наличия состава, именно нарушения закона при распоряжении госимуществом. Очень обидно и больно слушать и читать такие приговоры суда, потому что на сегодняшний день республика не может себе позволить распоряжаться сотнями миллионов рублей по усмотрению каких-то чиновников. Сейчас республиканское правительство, Глава региона пытаются навести порядок, борются с коррупцией, в районах выявляются хищения, нарушения на сотни миллионов и миллиардов рублей, и здесь мы получаем вот такой оправдательный приговор. Это недопустимо, так как это уже приобретает какой-то системный характер, это какое-то наваждение. Со всех утюгов нам рассказывают о том, что в стране у нас борются с коррупцией. Ну покажите, где это? Пропадают сотни миллионов рублей, и никто не виновен. А как так получается? Ну расскажите нам тогда, куда деваются деньги? Почему собственность перестала быть республиканской? Почему от распоряжения этим имуществом деньги не поступили в бюджет? Очень странно. Оказывается, никакого состава преступления нет, все нормально, так и должно быть. Считаю, что в этой ситуации нужно привлечь к этой проблеме внимание политического руководства страны, в том числе Верховного суда, чтобы они посмотрели, как у нас на местах работают суды. Кировский районный суд у нас стал самым гуманным судом Российской Федерации, — подытожил Азамат Галин, отметив, что Башкирия по какой-то причине вырвалась в лидеры по оправдательным приговорам по России. — Почему так происходит? Кто не дорабатывает? Следствие? Либо нужно очень внимательно анализировать приговоры наших судов в отношении чиновников и по ним принимать профессиональное юридическое решение. Считаю, что у нас складывается какая-то порочная практика».

ИА «Башинформ»
Теги: суд, приговор, мнение
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