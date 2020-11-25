Фото: Правительство РБ Премьер-министр Башкирии поздравил 17-летнюю чемпионку Европы по боксу Азалию Аминеву Фото: Правительство РБ

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поздравил победительницу первенства Европы по боксу среди юниорок Азалию Аминеву. Спортсменка из Башкортостана стала единственной представительницей республики в составе сборной страны на соревнованиях в Черногории. Азалия одержала победу в категории до 64 кг. В апреле следующего года девушка представит Россию на чемпионате мира, который состоится в Польше.

Андрей Назаров поздравил спортсменку и ее тренера Александра Савкина, вручил благодарственные письма от правительства, денежные сертификаты и памятные часы.

«Уверен, что вы достигнете хороших результатов на чемпионате мира. Желаем вам победы и крепкого здоровья. Со своей стороны, готовы вас поддерживать во всех начинаниях как в спорте, так и в работе, болеем за вас всей республикой», — сказал Андрей Назаров.

В честь 100-летия республиканского бокса премьер-министр от имени совета Федерации бокса РБ и правительства республики подарил спортивной школе олимпийского резерва по боксу РБ имени Н. Валуева новый автобус «Форд Транзит», сообщили в пресс-службе кабмина.