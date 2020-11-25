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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии родителей приглашают участвовать в формировании школьного меню

ОБЩЕСТВО

В Башкирии родителей приглашают участвовать в формировании школьного меню, сообщает Минторговли. Их голоса будут учтены при выборе блюд для списка. «Управление социального питания» приступило к его разработке, предложив 70 блюд, подходящих для детского питания.

Перечень изложен на сайте ГКУ и на странице учреждения в Instagram. Это мясные, рыбные, овощные блюда, каши и макароны, салаты.

ГКУ «Управление социального питания» создано в апреле текущего года для решения вопроса качества школьной еды. Управление проверяет продукты и готовые блюда с помощью аккредитованной лаборатории, оценивает исполнение муниципальных контрактов.

ИА «Башинформ»
Теги: школьное питание, меню
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