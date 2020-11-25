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Бизнес-омбудсмен Башкирии объявил детский конкурс рисунков и видеороликов

ОБЩЕСТВО
Фото: starwars-galaxy.ru

Бизнес-омбудсмен Башкирии объявил детский конкурс рисунков и видеороликов Фото: starwars-galaxy.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии объявил о начале конкурса «Бизнес глазами детей». В нем могут принять участие дети и подростки от 2 до 18 лет. Главное условие — работы должны быть выполнены индивидуально и отражать видение детьми современного предпринимательства.

Для участия в конкурсе нужно сфотографировать свою работу в горизонтальном формате и направить ее на электронную почту [email protected] с пометкой «Бизнес глазами детей» или же направить оригинал рисунка по почте на адрес: Уфа, ул. Ленина, 5/3. В письме обязательно указать фамилию, имя и отчество участника, почтовый адрес, название рисунка и контактный номер телефона. Все присланные работы будут в дальнейшем опубликованы во «ВКонтакте».

По итогам конкурса победители и призеры будут награждены ценными призами и дипломами, а 12 лучших работ будут размещены в специальном тематическом календаре.

Одновременно с конкурсом рисунков проводится конкурс видеороликов «МалОй бизнес», главным призом которого станут семейные выходные на базе отдыха на Павловском водохранилище. Правила и условия — здесь

.

ИА «Башинформ»
Теги: конкурс, малый бизнес, предприниматели
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