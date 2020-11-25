Пропавших без вести красноармейцев из Башкирии нашли в Тверской и Ленинградской областях









В Ржевском районе Тверской области поисковый отряд «Памяти 29 армии» (командир Сергей Петухов) нашел останки погибшего уроженца Краснокамского района Республики Башкортостан — Чурина Андрея Ивановича, 1900 года рождения. Как сообщил член Общественной палаты РБ, руководитель «Поискового движения России» по Башкирии Владимир Волков, боец числился пропавшим без вести. Благодаря усилиям администрации, поисковиков и краеведов найти родственников удалось в кратчайшее время.

В Тосненском районе Ленинградской области поисковиками объединения «Святой Георгий» был найден уроженец Республики Башкортостан — Кузнецов Павел Кириллович, родился в Кармаскалинском районе, призывался Чишминским РВК, числился пропавшим без вести.

Кроме того, общественник сообщил, что 3 декабря в Республике Башкортостан состоится церемония захоронения на родине красноармейца 170 стрелковой дивизии Минигулова Якупа Тияпкуловича, уроженца Давлекановского района, погибшего в первые недели Великой Отечественной войны. Боец был найден осенью 2020 года в Себежском районе Псковской области отрядом «Забытый батальон». Опознан по обрывкам квитанции о приеме на хранение личных вещей. Обрывки квитанции по кусочкам смог сложить в читаемый фрагмент поисковик Евгений Балушев.

Напомним, 20 ноября Владимир Волков в стенах Министерства молодежной политики и спорта РБ был награжден медалью и грамотой за работу в рамках Общероссийской акции #Мывместе за подписью Президента РФ.