Фото: Дмитрий Мухаметкулов Приютово стало частью программы комплексного развития для малых городов и сел Фото: Дмитрий Мухаметкулов

Правительство Башкортостана подготовило специальную программу комплексного развития поселка Приютово Белебеевского района до 2024 года. Об этом Радий Хабиров рассказал жителям поселка во время общения с ними.

«Мы разработали такие программы для ряда наших городов и сёл, тех, где нужно придать чуть больше созидательной энергии, энергии развития. Приютово переживало разные времена. Когда-то это был чисто посёлок нефтяников. И сейчас людям есть где работать. Но Белебею мы много помогаем, строим там крупные предприятия. А Приютово было немного в стороне. Поэтому мы и приняли программу по развитию посёлка с объёмом финансирования 3 млрд рублей. Надо было навести порядок в части комфортной городской среды. Поэтому мы активно взялись за дворы и парк. На следующий год плотно поработаем по медицине, приведём в порядок вашу больницу», — отметил Глава региона.

Руководитель республики поручил оборудовать в одной из школ Приютово стоматологический кабинет. По словам главы района Азата Сахабиева, пока школьная стоматология работает только в Башкирской гимназии-интернате Белебея.

Жители посёлка также высказали пожелания по организации здесь филиала одного из республиканских предприятий лёгкой промышленности. Радий Хабиров отметил, что вопросы создания новых рабочих мест будут постепенно решаться в рамках программы развития Приютово.