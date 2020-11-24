Фото: Олег Яровиков В Башкирии за незаконные захоронения введут штрафы до 200 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют рассмотреть проект закона, которым предусмотрено введение штрафов за погребение умершего без получения разрешения уполномоченного органа местного самоуправления или специализированной службы по вопросам похоронного дела. Инициатива предусматривает штрафные санкции и за подзахоронение или перезахоронение без получения установленного муниципальным нормативным правовым актом документа.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, в последнее время в республике участились случаи незаконных захоронений.

«В результате ущемляются права граждан на безвозмездное получение минимального перечня гарантированных государством ритуальных услуг. Нам неоднократно поступали соответствующие жалобы от избирателей и органов местного самоуправления. Сфера специфическая. Потеря близкого человека – всегда большое горе. Но, к сожалению, находятся те, кто спекулирует на чужой беде. Проект закона призван пресечь подобные нарушения», — подчеркнул спикер республиканского парламента.

По данным пресс-службы ведомства, если закон примут, штрафы за незаконные захоронения, перезахоронения составят:

для граждан — от 1000 до 3000 рублей,

для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей,

для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.

За незаконную установку памятников, оград штрафы составят:

для граждан — от 1000 до 3000 рублей,

для должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей,

для юридических лиц – от 20 000 до 30 000 рублей.