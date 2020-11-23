Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.76 ↓

EUR 89.93 ↑

24 ноября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе больница №18 осталась без главного врача

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе больница №18 осталась без главного врача Фото: Олег Яровиков

В Уфе главный врач Городской клинической больницы №18 Жулдыбай Иржанов 23 ноября покинул свой пост. Как пояснили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, у руководителя медучреждения закончился контракт. Трудовой договор расторгнут по обоюдному согласию.

Кто займет должность главного врача 18-й больницы – пока неизвестно, место вакантно.

Как сообщалось ранее, в больнице инфекционного профиля проходят лечение пациенты с инфекционными болезнями, параллельно получая лечение по своим основным заболеваниям. В конце сентября общественность шокировало видео из больничной палаты, где пациентка пролежала на полу, как сообщает автор видео, более трех часов. Инцидент произошел как раз в уфимской больнице №18. Случаем заинтересовались прокуратура и Следственный комитет. Позже пациентка, которая записала видео, скончалась.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Жительницу Башкирии за убийство новорожденного приговорили к условному сроку
В Башкирии суд вынес приговор в отношении 27-летней жительницы Татышлинского района по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». По данным прес
В 2021 году в агростраховании вводится риск ЧС и субсидии из бюджета увеличат в два раза
Сельское хозяйство республики в последние годы несет значительные потери из-за аномальных погодных условий. Также внезапные вспышки свиного гриппа и высо
В Башкирии при взрыве на заводе погиб один человек
Несчастный случай произошел на территории стерлитамакского завода «Авангард» 23 ноября. По предварительным данным, сбой технологического процесса стал пр
Глава Башкирии о вахтовиках: «Это будет мощнейшая нагрузка, но мы своих не бросаем»
Башкирия готова принять вахтовиков с Крайнего Севера, из Сибири и Якутии. Об этом 23 ноября на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил Глава рес
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть