В Уфе больница №18 осталась без главного врача
В Уфе больница №18 осталась без главного врача Фото: Олег Яровиков
В Уфе главный врач Городской клинической больницы №18 Жулдыбай Иржанов 23 ноября покинул свой пост. Как пояснили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, у руководителя медучреждения закончился контракт. Трудовой договор расторгнут по обоюдному согласию.
Кто займет должность главного врача 18-й больницы – пока неизвестно, место вакантно.
Как сообщалось ранее, в больнице инфекционного профиля проходят лечение пациенты с инфекционными болезнями, параллельно получая лечение по своим основным заболеваниям. В конце сентября общественность шокировало видео из больничной палаты, где пациентка пролежала на полу, как сообщает автор видео, более трех часов. Инцидент произошел как раз в уфимской больнице №18. Случаем заинтересовались прокуратура и Следственный комитет. Позже пациентка, которая записала видео, скончалась.