Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.76 ↓

EUR 89.93 ↑

24 ноября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ушел из жизни 102-летний ветеран Великой Отечественной войны

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии ушел из жизни 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии 23 ноября в последний путь проводили ветерана Великой Отечественной войны Минутдина Габдулловича Каримова. Он ушел из жизни в возрасте 102 лет, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Минутдин Каримов прошел Великую Отечественную войну, был дважды ранен. Маршал Константин Рокоссовский лично благодарил Минутдина Габдулловича за героический поступок по спасению от бомбардировки поезда, следовавшего на совещание к Сталину.

В 1940 году Минутдина призвали в армию в Пермь в 385-й стрелковый учебный полк, где его назначили командиром стрелкового отделения. В 1941 году его полк отправили на фронт. В середине войны был направлен в 840-е особое отделение зенитно-пулеметной роты. Рота сопровождала эшелоны, следовавшие на фронт, защищала их от бомбежки.

В 1951 году вместе с супругой Минутдин Габдуллович переехал в Уфу, где его приняли на службу в пожарную охрану. Он участвовал в строительстве пожарного депо в Дёме, затем работал там же в должности инспектора.

Служению Родине, спасению и помощи людям Минутдин Габдуллович посвятил большую часть своей жизни.

ИА «Башинформ»
Теги: память
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Жительницу Башкирии за убийство новорожденного приговорили к условному сроку
В Башкирии суд вынес приговор в отношении 27-летней жительницы Татышлинского района по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». По данным прес
В 2021 году в агростраховании вводится риск ЧС и субсидии из бюджета увеличат в два раза
Сельское хозяйство республики в последние годы несет значительные потери из-за аномальных погодных условий. Также внезапные вспышки свиного гриппа и высо
В Башкирии при взрыве на заводе погиб один человек
Несчастный случай произошел на территории стерлитамакского завода «Авангард» 23 ноября. По предварительным данным, сбой технологического процесса стал пр
Глава Башкирии о вахтовиках: «Это будет мощнейшая нагрузка, но мы своих не бросаем»
Башкирия готова принять вахтовиков с Крайнего Севера, из Сибири и Якутии. Об этом 23 ноября на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил Глава рес
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть