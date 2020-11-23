Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии ушел из жизни 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии 23 ноября в последний путь проводили ветерана Великой Отечественной войны Минутдина Габдулловича Каримова. Он ушел из жизни в возрасте 102 лет, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Минутдин Каримов прошел Великую Отечественную войну, был дважды ранен. Маршал Константин Рокоссовский лично благодарил Минутдина Габдулловича за героический поступок по спасению от бомбардировки поезда, следовавшего на совещание к Сталину.

В 1940 году Минутдина призвали в армию в Пермь в 385-й стрелковый учебный полк, где его назначили командиром стрелкового отделения. В 1941 году его полк отправили на фронт. В середине войны был направлен в 840-е особое отделение зенитно-пулеметной роты. Рота сопровождала эшелоны, следовавшие на фронт, защищала их от бомбежки.

В 1951 году вместе с супругой Минутдин Габдуллович переехал в Уфу, где его приняли на службу в пожарную охрану. Он участвовал в строительстве пожарного депо в Дёме, затем работал там же в должности инспектора.

Служению Родине, спасению и помощи людям Минутдин Габдуллович посвятил большую часть своей жизни.