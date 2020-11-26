В Башкирии разъяснили, какие требования школа может предъявлять к внешности учеников

Внешний вид учеников все чаще становится предметом недопонимания администраций школ и учеников с родителями. Все чаще появляются сообщения о том, что детей в школе отчитывают не только за отсутствие школьной формы, а за цвет волос и иные трансформации внешности ребенка. Агентство «Башинформ» решило разобраться, что можно носить в школе, кто устанавливает предписания и какие действуют ограничения.

В Министерстве образования и науки прокомментировали, что в соответствии с «Законом об образовании в России» общеобразовательные организации самостоятельно могут устанавливать требования к одежде обучающихся. То есть школа сама формирует устав, в котором записаны нормы поведения. Каждый случай нарушения рассматривается в частном порядке в соответствии с локальным актом.

В администрации Уфы на запрос агентства ответили, что внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер. Школа при введении формы учитывает соответствие гигиеническим требованиям к одежде для детей, подростков и взрослых, погоде, месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.

Из закона «Об образовании» следует, что требования каждой школы должны быть оформлены в отдельном локальном акте, он может устанавливать цвет и фасон формы, предпочтения юбок и галстуков. Документ должен быть утвержден профсоюзом, родительским советом и советом учеников. В мэрии отметили, что в локальном акте школы не должно содержаться превышений норм регионального и федерального законодательства. Локальные акты школа может принимать в пределах своей компетенции, которые устанавливаются законодательством.

«В локальном акте школы могут быть прописаны требования к прическе (окрашиванию волос), татуировке, школьной одежде. Школа может порекомендовать купить одежду определенного фасона или цветовой гаммы. Не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение», — прокомментировали в администрации Уфы.

Если ученик нарушил предписание и пришел в школу без формы, то администрация школы может позвонить родителям, издать приказ об административном правонарушении или вызвать к директору. За отсутствие школьной формы отстранить от учебы ученика администрация школы не может. Чаще всего классный руководитель проводит с учеником или его родителями беседу воспитательного характера.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием к психологу Алисе Курамшиной для разъяснения, как ограничительные меры влияют на ребенка и нарушает ли это его личные границы.

«Сейчас очень модно защищать свои границы, подразумевая под ними любые ограничения, порою даже разумные. В соответствии с возрастными особенностями для предотвращения шейминга и буллинга в младших классах, где важно обеспечить социализацию, некие разумные запреты (скажем, на макияж) будут вполне приемлемыми. В старших классах становится важным быть не только в коллективе, но и заявить о себе как о личности. Именно в этом возрасте подросток может отнести себя к какой-либо молодёжной субкультуре и выглядеть в соответствии с ней или по своему вкусу. Здесь бы я какие-либо ограничения по внешнему виду сделала весьма спокойными», — прокомментировала Алиса Курамшина.

В любом случае, педагог в оценке внешности школьника должен руководствоваться не своим вкусом и предпочтениями, а прописанными в документах школы правилами.