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В Башкирии сотрудница завода отсудила у предприятия 250 тысяч за вредные условия

ОБЩЕСТВО

Сотрудница Белорецкого металлургического завода отсудила у предприятия 250 тысяч рублей за вредность производства. Женщина проработала на заводе канатчицей 23 года.

Как сообщает пресс-служба Белорецкого межрайонного суда, сотрудница доказала, что за время работы на предприятии она получила два заболевания, связанных с профессиональной деятельностью и тяжелым трудом. Степень утраты трудоспособности составила 30%. Сотрудница оценила нанесённый моральный вред, связанный с причинением профзаболеваний и нежеланием предприятия добровольного возмещения, в 400 тысяч рублей.

Ответная сторона признала требования частично, указав, что канатчица была осведомлена о вредных условиях труда, проходила соответствующие медосмотры, не обращалась с заявлением о переводе на другую должность.

«Поскольку причиной профессионального заболевания послужило длительное воздействие на организм вредных производственных факторов, повышенная тяжесть труда, суд, с учетом принципов разумности и справедливости, исковые требования удовлетворил частично и взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, а также судебные расходы — девять тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Белорецкого межрайонного суда.

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ИА «Башинформ»
Теги: Суд, вредные условия, моральная компенсация
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