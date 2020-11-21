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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поздравил работников налоговой службы с профессиональным праздником

ПОЛИТИКА

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поздравил работников и ветеранов налоговой службы с 30-летием образования службы. В поздравлении говорится:

«За прошедшие годы налоговые органы прошли важные этапы своего становления. В весомых достижениях службы есть большая заслуга всех, кто стоял у истоков создания Федеральной налоговой службы и кто сегодня честно трудится на своём посту.

Ваш высокий профессионализм, компетентность, ответственный подход позволяют достичь высоких результатов в решении государственно важных задач, которые стоят перед налоговыми органами. В работе службы активно внедряются электронные и цифровые сервисы, упрощающие процесс оплаты налогов, повышающие прозрачность и качество налогового администрирования.

Выбранный вами курс на укрепление открытого диалога с налогоплательщиками повышает доверие граждан и предприятий. Это особенно важно, когда необходимо поддержать работающих людей, увеличить занятость населения, восстановить экономическую жизнь, выйти из пандемии окрепшими. В решении этих задач налоговые органы, гражданское общество и бизнес выступают как надёжные партнёры.

Благодаря вашим усилиям, эффективному взаимодействию с органами власти Республики Башкортостан, предпринимателями удалось оперативно реализовать действенные меры поддержки бизнеса, наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики.

В целом ваша эффективная деятельность по укреплению бюджетов всех уровней, экономики и социальной сферы достойна высокого признания.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!»

ИА «Башинформ»
Теги: налоговая, праздник, Радий Хабиров
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