Фото: Олег Яровиков В Башкирии проект «Федеральный ПолитСтартап» поможет найти новые лица на выборы в Госдуму Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане идет прием заявок на участие в кадровом проекте «Федеральный ПолитСтартап». Рководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров на пресс – конференции в агентстве «Башинформ» рассказал, что стать участниками может любой желающий в возрасте от 21 года. Отбираться кандидаты будут в несколько этапов. Сначала участники заполнят анкеты и укажут свои достижения, как личные, так и политические, а также приложить рекомендации представителей региональных элит. Это могут быть политики, бизнесмены, известные в регионе общественные деятели. На основании изучения анкет и соцсетей заявителей каждому из них будет выставлен рейтинг.

По итогам первого этапа будут отобраны 150–200 человек, которые пройдут очное обучение в Высшей партийной школе по модулю «Политический лидер». После этого участники конкурса должны будут реализовать на территории своего региона собственный электоральный проект.

Финалистов «Федерального ПолитСтартапа» — 50 человек — выявят по динамике показателей, в том числе по итогам соцопросов. Победители пройдут второй этап очного обучения в Высшей партийной школе. После этого за ними закрепят наставников из федеральных единороссов, политиков и политтехнологов.

При удачном прохождении всех этапов отбора участники получат шанс стать кандидатом на выборы в Госдуму в 2021 году.

«Проект «ПолитСтартап» мы уже проводили в 2018 году на выборах в Госсобрание республики. Тогда часть участников успешно прошла все этапы не только обучения, но и реальной политической борьбы на предварительном голосовании, а затем и в реальной избирательной кампании. Мы сегодня видим этих молодых людей в рядах регионального парламента», — сказал Рустем Ахмадинуров.

Депутатами, конечно, станут не все, но обучение в высшей партийной школе даст участникам новые знания и хороший опыт для дальнейшей работы.

Советник отдела политического планирования и проектирования управления главы Башкортостана по общественно-политическому развитию Даян Султангужин отметил, что на личном примере смог убедиться, насколько полезны такие проекты. Он подчеркнул, что сам участвовал в подобных курсах, вошел в кадровый резерв и теперь получил желаемую работу. Заявки всех желающих принимаются на сайте проекта.