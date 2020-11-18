На руководящую должность в Минтрансе Башкирии назначен победитель кадрового проекта
На руководящую должность в Минтрансе Башкирии назначен победитель кадрового проекта Фото: transport.bashkortostan.ru
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров 17 ноября подписал распоряжение о назначении заместителем министра по транспорту и дорожному хозяйству Айрата Сабирова.
Как сообщается на сайте ведомства, Айрат Маратович родился в 1984 году в Благовещенске. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет.
Трудовую деятельность начал инженером на «Уфимском тепловозоремонтном заводе», в последующем вырос до заместителя начальника цеха.
На госслужбу перешел с должности заместителя генерального директора по логистике ООО «Башминералресурс».
Является победителем кадрового проекта «Лидеры Башкортостана».
Новый заместитель будет курировать организацию работы железнодорожного, внутреннего водного и воздушного транспорта на территории Башкортостана.