На руководящую должность в Минтрансе Башкирии назначен победитель кадрового проекта

Новый заместитель будет курировать организацию работы железнодорожного, внутреннего водного и воздушного транспорта на территории Башкортостана.

На госслужбу перешел с должности заместителя генерального директора по логистике ООО «Башминералресурс».

Трудовую деятельность начал инженером на «Уфимском тепловозоремонтном заводе», в последующем вырос до заместителя начальника цеха.

Как сообщается на сайте ведомства, Айрат Маратович родился в 1984 году в Благовещенске. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров 17 ноября подписал распоряжение о назначении заместителем министра по транспорту и дорожному хозяйству Айрата Сабирова.

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях