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В Башкирии депутаты смягчат ограничения на проведение митингов

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии депутаты смягчат ограничения на проведение митингов Фото: Олег Яровиков

На ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят вопрос о смягчении ограничений на проведение митингов. Народные избранники приняли документ в первом чтении, однако за месяц поступило несколько новых предложений.

«Стимулом к разработке законопроекта послужило постановление Конституционного Суда Российской Федерации в части ряда ограничений в отношении мест проведения публичных мероприятий, действовавших в Самарской области. В связи с этим сейчас все регионы проводят пересмотр своей нормативной базы в данной сфере в сторону отмены соответствующих ограничений. Мы также включились в эту работу», — объяснил председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачёв.

В частности, обновления коснутся мест проведения митингов, собраний, шествий и демонстраций. В документе предлагается исключить из перечня территории, прилегающие к объектам здравоохранения, образования, отдыха, социального обслуживания ближе 100 метров, территории, прилегающие к аэропортам, речным и железнодорожным вокзалам, автовокзалам на расстоянии 200 метров, территории многоквартирных домов, аллей, садов, парков, скверов, территории, принадлежащие физическим или юридическим лицам на праве собственности или ином вещном праве, в случае отсутствия письменного согласия собственника (владельца) данной территории на проведение публичного мероприятия.

В список запрещенных территорий включат территории торговых центров, рынков, стройплощадок, ветхих и аварийных домов, гостиниц, турбаз и объектов жизнеобеспечения.

По мнению Константина Толкачева, изменения будут способствовать укреплению демократических принципов и более полноценной реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. Вместе с тем, будут обеспечены безопасность и защита прав граждан, не участвующих в публичных мероприятиях.

ИА «Башинформ»
Теги: митинг, Госсобрание
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