Фото: Валерий Шахов Радий Хабиров напомнил главам муниципалитетов Башкирии об уборке снега Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров прозрачно намекнул главам муниципалитетов на своевременную уборку снега с улиц и в этом году. Руководитель республики в социальных сетях опубликовал видео заснеженной Уфы из окна Белого дома.

«...похоже, и зима приходит... Спасибо матушке-природе за хорошую осеннюю погоду, которая дала нам возможность завершить многие строительные работы. А внимание коллег транспортного блока и глав муниципалитетов обращаю на особый режим очистки улиц и дорог», — написал Радий Хабиров.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что жители Уфы предстоящей зимой могут наблюдать за работой коммунальной техники онлайн.