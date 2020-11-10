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10 ноября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров напомнил главам муниципалитетов Башкирии об уборке снега

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров напомнил главам муниципалитетов Башкирии об уборке снега Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров прозрачно намекнул главам муниципалитетов на своевременную уборку снега с улиц и в этом году. Руководитель республики в социальных сетях опубликовал видео заснеженной Уфы из окна Белого дома.

«...похоже, и зима приходит... Спасибо матушке-природе за хорошую осеннюю погоду, которая дала нам возможность завершить многие строительные работы. А внимание коллег транспортного блока и глав муниципалитетов обращаю на особый режим очистки улиц и дорог», — написал Радий Хабиров.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что жители Уфы предстоящей зимой могут наблюдать за работой коммунальной техники онлайн.

ИА «Башинформ»
Теги: снег, Хабиров
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