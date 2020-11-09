Фото: http://duma.gov.ru/ В Госдуму внесены кандидатуры новых членов правительства России Фото: http://duma.gov.ru/

Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня внес на рассмотрение Государственной Думы кандидатуры заместителя премьер–министра и четырех новых министров. Напомним, сегодня президент России Владимир Путин отправил в отставку трех федеральных министров и увеличил число вице–премьеров с девяти до десяти.

Новым заместителем председателя правительства предложено назначить министра энергетики Александра Новака. На его должность претендует глава «РусГидро» Николай Шульгинов.

На должность министра природных ресурсов и экологии предложен глава Минвостокразвития Александр Козлов. Новым министром транспорта России может стать гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

На должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложена кандидатура первого замминистра этого ведомства Ирека Файзуллина.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики может возглавить глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Согласно новой процедуре формирования правительства, председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров так называемого силового блока) назначаются президентом после их утверждения Государственной Думой.