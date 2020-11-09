Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.18

EUR 91.35

9 ноября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Госдуму внесены кандидатуры новых членов правительства России

ПОЛИТИКА
Фото: http://duma.gov.ru/

В Госдуму внесены кандидатуры новых членов правительства России Фото: http://duma.gov.ru/

Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня внес на рассмотрение Государственной Думы кандидатуры заместителя премьер–министра и четырех новых министров. Напомним, сегодня президент России Владимир Путин отправил в отставку трех федеральных министров и увеличил число вице–премьеров с девяти до десяти.

Новым заместителем председателя правительства предложено назначить министра энергетики Александра Новака. На его должность претендует глава «РусГидро» Николай Шульгинов.

На должность министра природных ресурсов и экологии предложен глава Минвостокразвития Александр Козлов. Новым министром транспорта России может стать гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

На должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложена кандидатура первого замминистра этого ведомства Ирека Файзуллина.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики может возглавить глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Согласно новой процедуре формирования правительства, председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров так называемого силового блока) назначаются президентом после их утверждения Государственной Думой.

Азат Гиззатуллин
Теги: Правительство РФ, Госдума
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Врач из Башкирии, работающий с COVID-пациентами: «К смерти нельзя привыкнуть»
Врач-терапевт Кармаскалинской центральной районной больницы Зульфия Хамитова из-за пандемии COVID-19 принимает пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и друг
Ушел из жизни известный башкирский писатель, сэсэн, журналист Маулит Ямалетдин
Ночью ушёл из жизни известный башкирский поэт, писатель, журналист, музыкант, заслуженный деятель искусств Башкортостана, член Союза писателей РБ Маулит
Уфимка рассказала, как похудела на 56 кг и стала счастливой
Тема здорового образа жизни, правильного питания востребована сейчас как никогда раньше. Бушующая с начала этого года пандемия новой коронавирусной инфек
В РЖД сообщили об изменении маршрутов поездов из-за схода локомотива под Уфой
В РЖД сообщили об изменении маршрута поездов в связи со сходом локомотива грузового поезда на перегоне Дема - Уфа Куйбышевской железной дороги. ЧП произо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть